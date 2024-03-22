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Akyazı'da market çalışanı çocuk kıyma makinesine elini kaptırdı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde marketin kasap reyonunda çalışan 15 yaşındaki çocuk, elini kıyma makinesine kaptırarak yaralandı.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kasap reyonunda çalışan yaşındaki E.C. (15) adlı personel, çalıştığı esnada elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer market çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.C.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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