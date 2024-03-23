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Serik'te markete hırsızlık

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Antalya'nın Serik ilçesinde markete giren hırsız, kimsenin olmamasını fırsat bilerek kasayı boşaltıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market sahibi, "Maalesef hırsızlık olayları geceden gündüze geçti. Dükkanlarımızı boş bırakamıyoruz" diyerek dert yakındı.

Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti. Ortamı kolaçan ettikten sonra dükkanın kasasını açan hırsız, 3 bin 200 lirayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası polis ekipleri, olaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Hırsızlık olayları geceden gündüze geçti"

Market sahibi Ali Osman Sipahi, "Yan taraftaki dükkanımızda nargileleri dışarı çıkartıyordum. Hırsız dükkana girmiş ve kimseyi göremeyince kasayı açıp 3 bin 200 lirayı alıyor ve kayıplara karışıyor. Daha sonra müşteri geldiğinde paraların yok olduğunu görünce olayı fark ettik. Durumu hemen emniyet güçlerine haber verdik. Şahıs için şu an yakalama kararı var ama henüz bulunamadı. Maalesef hırsızlık olayları geceden gündüze geçti. Dükkanlarımızı boş bırakamıyoruz, bıraktığımızda da hırsızlar ya malzemelerimizi ya da paramızı çalıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Devletimize güveniyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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