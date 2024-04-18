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İzmit'te Market Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Olay Yaşam Güncel Haberler

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