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Havran'da gıda denetimleri sıklaştırıldı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında gıda ve hijyen denetimlerini sıklaştırdıHavran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle unlu mamüller üretim ve satış, market, restoran ve şarküteri işletmelerindeki denetimlerine yoğun...

Balıkesir'in Havran ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında gıda ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle unlu mamüller üretim ve satış, market, restoran ve şarküteri işletmelerindeki denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Denetimlerde başta hijyen olmak üzere bir çok konuda çalışma yapılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Havran Yerel Haberler

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