Bitlis'te Ramazan Ayında Gıda Denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Ramazan ayı münasebetiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi yaptı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda denetimleri artarken, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de market, fırın, kasap ve tatlı satışı yapan işletmelerde denetimler yaptı. İşletmelerde yapılan denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, etiketler, gramajlar ve hijyen konularına bakıldı. Gıda üretimi ve satışı yapan bütün işletmelerde denetimler yapan ekipler, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

(MSA-Y) - BİTLİS