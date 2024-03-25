Üye Girişi
Haberler

Market Sahibi Hırsızlık İddiasıyla Tartıştığı Çifti Vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden market sahibi, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibi şüphelinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. (44) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.K. (41), Ordu Caddesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Marketten fazladan ürün aldığı iddiasıyla market sahibi M.A. (35) ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.'nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı. Evin içine girdiği öne sürülen M.A., yanında getirdiği tabancayla birlikte A.D. ve Ö.K.'ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralanırken, market sahibi olayın ardından kaçtı.

Market sahibinin de hırsızlıktan suç kaydı çıktı

Olayın ardından kaçan market sahibi M.A., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları, daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Yapılan sorgulamada ise yaralılar A.D. ve Ö.K. ile birlikte, market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaralılardan Ö.K. adlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken A.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir? DEM Parti Kırıkkale Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Merkez adayı Cahide Dorak kimdir? DEM Parti Karaman Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karaman Merkez adayı Zozan Efetürk kimdir? DEM Parti Bayburt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bayburt Merkez adayı Tülay Kılınç kimdir? DEM Parti Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Merkez adayı Ömer Ege kimdir? DEM Parti Çankırı Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı Merkez adayı Sadiye Akoğlu kimdir? DEM Parti Çorum Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çorum Merkez adayı Ümit Küçükbayatlılı kimdir? DEM Parti Düzce Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Düzce Merkez adayı Ayfer Fatma Çelik kimdir? DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir? DEM Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne Keşan adayı Abdullah Kaya kimdir? DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title