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İstanbul Marketing Summit Kırılma Noktası, 13 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek!

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Pazarlama ve İletişim dünyasını bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, bu yılki ilk etkinliğini 13 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirecek. Kırılma Noktası temasıyla düzenlenecek olan zirvede yapay zekâ, yaratıcılık, teknoloji, sürdürülebilirlik ve birçok konuda alanının önde gelen isimleri sahneye çıkacak.

Her yıl iş dünyasını, pazarlama ve iletişim profesyonellerini bir araya getiren İstanbul Marketing Summit, 2024'te gerçekleştireceği ilk etkinliğini duyurdu. 13 Mayıs günü Zorlu PSM'de Kırılma Noktası temasıyla gerçekleşecek etkinlik, alanında uzman isimlere ve binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak. İstanbul Marketing Summit yapay zekâyla birlikte yeniden tanımlanan iş dünyasını irdelemek, sürdürülebilirliğin etkilerini anlatmak ve yeni dönemde ortaya çıkacak pazarlama iletişimlerini aktarmak üzere zirvenin temasını 'Kırılma Noktası' olarak belirledi.

İstanbul Marketing Summit Kırılma Noktası, 13 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek!

"Somer Şef" mutfak dünyasını pazarlama profesyonelleriyle buluşturacak. Alanının önde gelen isimlerini sahnesinde katılımcılarla bir araya getiren İstanbul Marketing Summit'in bu yılki ilk konuşmacıları da belli oldu. MasterChef Türkiye'nin Jüri Üyesi olarak tanınan Efendy Group Kurucusu Şef Somer Sivrioğlu, İstanbul Marketing Summit sahnesinde olacak. Birçok restoran markasının da yaratıcısı olan Sivrioğlu, mutfağın markalaşma hikayesini katılımcılara aktaracak. Dünyanın önde gelen şirketlerinin yöneticileri sahnede yer alacak Global ve yerel birçok markayı sahnesine taşıyan İstanbul Marketing Summit, bu yıl teknoloji dünyasından önemli markalara ev sahipliği yapacak. Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu ve FRANK Yönetici Ortağı Nehir Yurduşen Tosun, CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, BCG Platinion Genel Müdürü Mehmet Gökmen, BCG Yardımcı Yöneticisi Cemil Cemiloğlu, Lezzet Arası Restoranları &amp; CarrefourSA Mutfak Grup Müdürü Gökhan Sabuncu, teknoloji dünyasının geleceğine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirecek. Ajanslar, pazarlama ve iletişim dünyasının geleceğine ışık tutulacak.

İstanbul Marketing Summit Kırılma Noktası, 13 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek!

Pazarlama ve iletişim ekosisteminden birçok ismin konuşmacı olarak yer alacağı İstanbul Marketing Summit'te ajans dünyasından isimler de öne çıkıyor. Alaaddin Başkan Yardımcısı ve Yürütücü Yaratıcı Direktör Hande Çeviköz Doğru, KAG Medya Spor Pazarlama Ajansı Kurucusu ve QReal Kurucusu Anıl Güler, BBA Danışmanlık Kurucusu Burcu Ağma, Karnaval Media Group CEO'su Burak Can, Odea Bank Kurumsal İletişim ve Pazarlama Grup Müdürü Zeynep Karaman, Jüpiter Kurucusu Kerem Kanık gibi önemli isimler pazarlama dünyasının yeni trendlerine değinecek konuşmalarını gerçekleştirecek. İstanbul Marketing Summit'in sponsorları arasında Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Toyota, Alaaddin, Günsan Elektrik, E-Bebek, Digital Exchange, CarrefourSA ve TAB Gıda gibi önemli markalar yer alıyor. 13 Mayıs 2024 tarihinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek İstanbul Marketing Summit Kırılma Noktası ile ilgili detaylara etkinliğin web sitesinden ulaşılabiliyor.

Haberler.com / Betül Cirit - Ekonomi

Somer Sivrioğlu Zorlu Center Etkinlikler Eğitim İş Dünyası Ekonomi Haberler

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