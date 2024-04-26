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Şok Cumadan sonra kaçta açılıyor? Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? Şok Cuma günü öğle arası açılış saati!

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Şok marketler zinciri cuma günleri ne zaman açılıyor sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazından sonra açılış saati araştırılan Şok marketler, sabah 09:00'da hizmete başlıyor ve akşam 21:00'de kapanıyor. Peki, Şok Cumadan sonra kaçta açılıyor? Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? Şok Cuma günü öğle arası açılış saati!

Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılış yapıyor sorusu, ŞOK mesai saatleri arasında oldukça merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor. Farklı marketler arasında çalışma saatleri bölgelere göre, mağazalara göre farklı günlere göre farklılık gösterebilmektedir. Peki, Şok Cumadan sonra kaçta açılıyor? Şok Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? Şok Cuma günü öğle arası açılış saati!

ŞOK CUMADAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan Şok zincir marketlerinin akşam kapanış saati ise 21:00. Şok cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Şok market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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