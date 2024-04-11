Ramazan bayramında File market bayramda açık mı 2024? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırıldı. Peki, File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

FİLE MARKET BAYRAMDA AÇIK MI 2024?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketler normal çalışma saatlerini uygulamaya devam edecekler. Bu bilgiler, vatandaşların bayram alışveriş planlarını düzenlemelerine yardımcı olacak önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna göre 2024 yılında bayramda marketler genellikle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre, File market, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri, haftanın her günü 09.00'da açılmakta ve 21.00'de kapanmaktadır. Ancak, bazı bölgelerde A101 ve ŞOK marketleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet verebilmektedir.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.