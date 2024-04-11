Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan bayramında File market bayramda açık mı 2024? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırıldı. Peki, File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

FİLE MARKET BAYRAMDA AÇIK MI 2024?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketler normal çalışma saatlerini uygulamaya devam edecekler. Bu bilgiler, vatandaşların bayram alışveriş planlarını düzenlemelerine yardımcı olacak önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna göre 2024 yılında bayramda marketler genellikle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre, File market, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri, haftanın her günü 09.00'da açılmakta ve 21.00'de kapanmaktadır. Ancak, bazı bölgelerde A101 ve ŞOK marketleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet verebilmektedir.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Şok Market Migros A101 Bim Gündem Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları! Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık? ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title