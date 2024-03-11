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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Ayında Denetimleri Sıklaştırdı

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ramazan ayında fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimler sıklaştırıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından ramazan ayında denetimler arttı. Ekipler fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Demetimde işletmelerin üretim alanları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığı için ramazan ayında da denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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