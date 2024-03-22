MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Bin 700 Aileye Yardım Yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanlığı her yıl Ramazan ayında düzenlediği yardımlaşma geleneğini bu yılda sürdürerek, bin 700 aileye market alışveriş kartı hediye etti.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesinde yardımlaşma geleneği her Ramazan'da olduğu gibi bu yılda devam ediyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, kent merkezinde kapı kapı dolaşarak bin 700 aileye market alışveriş kartı takdim ettiklerini söyledi. Bozkuş, "Biz paylaştıkça büyüyen, paylaştıkça mutlu olan büyük bir aileyiz. Bu yardımları yaparken desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR