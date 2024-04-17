ŞOK, İstegelsin'i satın aldı

Ülkemizin en büyük market zincirlerinden ŞOK, özellikle pandemi dönemiyle birlikte kullanımı tavan yapan çevrim içi market teslimatı alanında faaliyetlerini sürdüren İstegelsin'i satın aldığını duyurdu. 2018 yılında kurulan İstanbul merkezli şirketin satın alımı için dudak uçuklatan bir ücret ödendi. İşte ŞOK – İstegelsin satın alma detayları!

ŞOK – İstegelsin satın alma detayları – Ne kadar ücret ödendi?

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ile duyurulan bu anlaşmanın ŞOK'a maliyeti 220 milyon TL. Bunun dışında yapılan açıklamada şirket değerinin indirgenmiş nakit akım ve benzer şirket çarpanları yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 190,0 Milyon TL ve 303,3 Milyon TL değer aralığının orta noktası olan 244,9 Milyon TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Satın alma işlem fiyatının değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 Milyon TL olarak belirlendiği ve Future Teknoloji Ticaret A.Ş'nin (İstegelsin ticari ismi) ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

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KAP açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

"Yönetim Kurulumuzun 16/04/2024 tarihli ve 2024/14 sayılı toplantısında bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan karara göre;

Gıda perakende sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer alan Şirketimizin, e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere, bu alanda İstegelsin markasıyla önemli bir marka bilinirliğine sahip Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin %100'üne tekabül eden paylarının satın alınması için KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'ye değerleme çalışması yaptırılmıştır.

Yapılan değerleme çalışmaları sonucunda;

KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. 'nin 16.04.2024 tarih ve 202401K12826979 sayılı değerleme raporuna (değerleme raporu) göre Şirket değeri; indirgenmiş nakit akım ve benzer şirket çarpanları yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 190,0 Milyon TL ve 303,3 Milyon TL değer aralığının orta noktası olan 244,9 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

İşlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre %10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 Milyon TL olarak belirlenmiş olup; Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin %100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin finansal borcu bulunmamaktadır.

Bahsi geçen işlem, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 26/01/2024 tarihli, 2024/1 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti."

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