Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Elazığ'da Market Çalışanına Bıçaklı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs, çorabından çıkardığı bıçak ile tartıştığı market çalışanının üzerine yürüdü.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs market çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından sinirine hakim olamayan şahıs, çorabının içinden bıçak çıkardı. Eline aldığı bıçakla çalışanın üzerine yürüyen şahsa vatandaşlar engel oldu. Bir süre elinde bıçak ile diğer market çalışanları ile tartışan ve itekleyen şahıs, ardından marketten ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title