Sapanca'da market çalışanına silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde marketin reyon bölümünde çalışan kişiye kurşun yağdırarak yaralanmasına sebep olan 20 yaşındaki şüpheli, tutuklandı.

Olay, 17 Nisan günü akşam saatlerinde Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin manav bölümünde çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralana R.A., konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ö., daha sonrasında Sapanca Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaralı R.A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. - SAKARYA