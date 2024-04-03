Samsun'da Market Hırsızı Yakalandı

Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten bir ay içinde 7 kez 194 şişe içki çalıp büfelere satan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan City Mall Alışveriş Merkezi'ndeki (AVM) Migros'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(40) adlı şahıs, müşteri gibi girdiği markette reyondaki içkileri çalıp her defasında büfelere sattı. İçki reyonundaki ürünler ile kasa sayımı birbirini tutmayınca hırsızlık olayı fark edilerek, olay polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.K.'nin bir ay içinde 7 kez gelerek toplamda 194 şişe içki çaldığını ve içkileri de büfelere sattığını ortaya çıkardı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanan A.K.'nin çaldığı içkileri 'yemek kartı ile alıp satarak paraya çevirdiğini' söyleyerek büfe sahiplerini kandırdığı ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN