Esenyurt'ta hırsızın üzerinden çıkanlar pes dedirtti: Paketlerce kaşar peyniri ve tereyağı çalmaya çalışan hırsız kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta zincir marketten paketlerce kaşar peyniri ve tereyağını giysisinin içine sokarak çalmaya çalışan hırsız, market personeli tarafından fark edildi. Şahıs aldıklarını geri bırakırken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre markete müşteri gibi giren şahıs, şarküteri reyonuna yaklaştı. Bir süre sonra dolabı açan şüpheli, raftan paketlerce tereyağı ve kaşar peynirini kıyafetinin içine soktu. Marketten çıkmaya çalıştığı sırada personeller tarafından fark edilen hırsız, üzerindekileri çıkararak geri bıraktı. Çalışanlar, şahsın üzerinden çıkan ürünleri şaşkınlıkla izlerken yaşanan hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.