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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Yoğunlaştırdı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla ramazan öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Gıda Kontrol ekipleri, pastane, market, kasap ve tatlı satışı yapan iş yerlerini hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine göre denetledi. İş yerlerindeki eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla ramazan öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, ramazan ayında satışı yüksek olan ürünleri göz önünde bulundurarak özellikle pastane, market, kasap ve tatlı satışı yapan iş yerlerini, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini baz alarak denetledi.

Ekipler, denetimlerde tatlı imalathanelerinde ürünlerin üretim aşaması, çalışanların kıyafetleri ve kişisel hijyeni, kullanılan depoların gıda yönetmeliğine uygunluğunu ve tatlı yapımında kullanılan gıda ürünlerini kontrol etti.

İş yerlerinin genel temizlik kurallarını da gözden geçiren gıda kontrol ekipleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri yetkililerini uyardı.

2024 yılının ilk aylarında yaklaşık bin iş yerini denetleyen ekipler, yıl sonuna kadar 8 bin iş yerinde hijyen denetimiyle birlikte işbaşı eğitimleri yapmayı planlıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşları ramazan öncesi tüketimi fazla olan et ve et ürünleri, şekerleme ve tatlı alımı konusunda uyardı. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelerini önerdi.

Ekipler, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için hijyen denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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