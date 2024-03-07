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Market Çalışanları 69 Gün Sonra Kolyeyi Sahibine Ulaştırdı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir markette çalışanlar, markette buldukları kolyeyi 69 gün süren bir iz sürme çalışması sonucunda sahibine teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, kolyeyi düşüren kişinin bindiği aracın plakasını tespit ederek sahibine ulaştırdı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde market çalışanları, markette buldukları kolyeyi adeta dedektif gibi 69 gün iz sürerek buldukları sahibine ulaştırdı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir market zincirinde çalışan Hacer Öztürk ve Nuri Akça, markette bir müşterinin düşürdüğü altın kolyeyi tam 69 gün sonra sahibine ulaştırdı. İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapan yaşlı kadın, altın kolyesini yere düşürdü. Olay sonrası kolyeyi bulan mağaza çalışanları, güvenlik kamerasında tarama yaparak tam 69 gün sonra kolyeyi sahibine ulaştırdılar.

Güvenlik kamarasından düşüren kişinin bindiği aracın plakasını emniyet güçlerine bildiren market çalışanları, daha sonra kolyenin sahibine ulaştı. Adeta dedektif gibi güvenlik kamerasından iz sürerek markette düşürülen kolyenin sahibine ulaşan market çalışanlarından Nuri Akça, "Market içerisinde kasaya yakın bir yerde kolyeyi yerde bulunca güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldık. Kamera kayıtlarından altın kolyeyi düşüren kadının bindiği aracın plakasına 4 Mart 2024 tarihinde ulaştık. Bulancak İlçe Emniyetine verdiğimiz bilgiler doğrultusunda aynı gün içerisinde kolyeyi düşüren kişinin ailesine teslim ettik. Doğru olanı yaptık, mutluyuz" dedi.

Kaymakam Koç gençlere teşekkür belgesi verdi

Olay sonrası Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, 69 gün sonra altın kolyeyi sahibine ulaştıran market çalışanlarını makamında kabul ederek, teşekkür belgesi takdim etti. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tozlu da duyarlı gençlere yaptıkları bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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