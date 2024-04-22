Patiswiss CEO'su bakalım bu iddiaya ne diyecek? Ödedikleri vergiyi gören Dilan Polat'ı anmadan edemiyor
Sosyal medyada paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarıyla gündeme oturan Patiswiss markasına yönelik tepkiler CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yaptığı skandal paylaşımlarla çığ gibi büyüdü. 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflarından kaldırırken, 3 buçuk yılda 250 milyon dolar ciroya ulaştığı belirtilen şirketin 70 bin TL civarında vergi ödediği iddia edildi. Rakamları gören çok sayıda kullanıcı Tunaoğlu için "Yeni Dilan Polat" yorumları yaptı.
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