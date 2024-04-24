Marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Yurt genelinde birçok şubesi bulunan BİM marketler ilk olarak 1995 yılında 21 şubesiyle hizmete başlamıştır. Peki, BİM ne zaman kapanıyor, akşam saat kaçta kapanıyor?

BİM NE ZAMAN KAPANIYOR?

Mağaza genelde dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Çalışanlar saat 09.00'da mesaiye başlarlar ve saat 21.00'a kadar çalışırlar. Çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu farklılık göstermemektedir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

BİM haftanın yedi günü müşterilerine hizmet sunan bir hipermarket zinciridir. BİM saat 09.00'da açılmaktır. Çalışanlar öğle molası gibi bir hizmetten yararlanmaz çünkü vardiyalı olarak çalışırlar. Bu sebeple öğle vakti mağazanın kapanması gibi bir durumdan söz edemeyiz.

BİM saat 21.00'da hizmete son vermektedir. Gün boyu hizmet sunan mağaza sadece Cuma günleri cuma namazı saatleri kapalıdır. Bunun dışında hafta sonu ya da öğle vakti mağaza açıktır.

BİM KAÇA KADAR AÇIK?

BİM mağazaları her gün saat 09.00'da müşteri almaya başlar. Saat 21.00'a kadar hizmet veren BİM, kapılarını tam 21.00'da kapatır. Mağaza hafta sonu da aynı şekilde 21.00'da kapanır.

BİM mağazaları hem cumartesi hem de Pazar günleri açıktır. BİM mağazaları hafta sonu da tıpkı hafta içinde olduğu gibi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir.