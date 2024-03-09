A101'de ERBA 4.0 Çekme Karavan Satışı Başlıyor

Son dönemlerde Türkiye'de karavanlara olan ilgi giderek artıyor. Bu bağlamda satış yapılan yer sayısı da çoğalıyor. Son olarak A101 de 14 Mart itibariyle çekme karavan satacağını açıkladı. İşte A101 tarafından satılacak ERBA 4.0 Çekme Karavan fiyatı…

A101 ERBA 4.0 Çekme Karavan fiyatı

A101 14 Mart Perşembe ürün kataloğuna baktığımızda ERBA tarafından üretilen 4.00 Çekme Karavan geleceğini görüyoruz. Peki geçtiğimiz aylarda da satışa çıkan bu modelin özellikleri neler? Fiyatına geçmeden önce neler sunduğuna bakalım.

750 kilogram ağırlığa sahip olan ERBA 4.0 Çekme Karavan, 4 kişilik olmasıyla birlikte 2 kişilik oturma grubuna ve ranzaya sahip. Yaşayacak kişiler için termostatlı, 2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü bulunuyor. Bu karavan, enerjisini 205 watt güneş paneli ile sağlıyor.

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Öte taraftan karavanda sürekli olarak çalışan 12 volt orijinal buzdolabı, 30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor, 12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarj yuvası olduğunu da belirtelim.

A101 tarafından 14 Mart itibariyle satışa sunulacak ERBA 4.0 Çekme Karavan fiyatı ise 239 bin 990 TL. Bu karavan geçtiğimiz aylarda satıldığında da aynı fiyata sahipti. Bu bağlamda zam gelmediğini söyleyebilmek mümkün.

ERBA 4.00 Çekme Karavan özellikleri;

750 kilo ağırlık

O1 Tip Onay belgeli

4 kişilik

Ranza ve 2 kişilik oturma grubu

Termostatlı, 2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 watt güneş paneli

30 amper MPTT

Sürekli çalışan 12 volt orijinal buzdolabı

100 amper Jegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarj

Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

Fiyatı: 239 bin 990 TL

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