Hırsız çifti vuran market sahibinin de hırsızlıktan suç kaydı çıktı

Hırsızlık yaptığını düşündüğü çifti evlerine kadar takip edip tabancayla vurdu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden market sahibi, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibi şüphelinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.K. (41), Ordu Caddesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Marketten fazladan ürün aldığı iddiasıyla market sahibi M.A. ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.'nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı. Evin içine girdiği öne sürülen M.A., yanında getirdiği tabancayla birlikte A.D. ve Ö.K.'ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralanırken, market sahibi olayın ardından kaçtı.

Market sahibinin de hırsızlıktan suç kaydı çıktı

Olayın ardından kaçan market sahibi M.A., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları, daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Yapılan sorgulamada ise yaralılar A.D. ve Ö.K. ile birlikte, market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaralılardan Ö.K. adlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken A.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.