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İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Trakya ve İstanbul için bu akşam kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji, Trakya ve İstanbul için bu akşam kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"  denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

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