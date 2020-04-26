İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber

İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı.

26.04.2020 08:31 | Son Güncelleme: 26.04.2020 08:31
İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı. 

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı hayata geçmişti. Yasakla birlikte boşalan megakent ise sessizliğe büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet köprüsü ve yollar yasağın dördüncü gününde de boş kaldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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