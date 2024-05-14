CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den maden kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şenol Zurnalı için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şenol Zurnalı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Kilimli'deki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Şenol Zurnalı'ya Allah'tan rahmet, yaralı madenci Savaş Onur'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.