Zonguldak'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Özyurt köyünde bir traktör devrildi ve sürücü olan Halis D. hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Özyurt köyündeki ormanlık alanda yaşandı. Halis D. (64) idaresindeki 14 BC 745 plakalı traktör devrildi. 3 çocuk babası Halis D. traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen adamın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK