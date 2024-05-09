Zonguldak'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Özyurt köyündeki ormanlık alanda yaşandı. Halis D. (64) idaresindeki 14 BC 745 plakalı traktör devrildi. 3 çocuk babası Halis D. traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen adamın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK