Zonguldak'ta Zincirleme Kaza: 6 Kişi Yaralandı, Bir Tilkı Telef Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir motosiklet ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada bir tilki telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Tersaneler mevkisinde yaşandı. Hamza İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Yamaha marka motosiklet karayolunda tilkiye çarparak devrildi. Bu sırada arkasından seyreden Uğur U. idaresindeki 67 AEC 931 plakalı Hyundai marka otomobil, Timuçin G. idaresindeki 67 ABL 631 plakalı Hyundai marka otomobil ile Samet B. idaresindeki 67 YD 060 plakalı Hyundai marka otomobiller de kazaya karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hamza İ., otomobillerde bulunan sürücüler ve yolcular Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U., Samet B. yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kazada motosikletin çarptığı tilki de telef oldu. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor. - ZONGULDAK