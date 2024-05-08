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Zonguldak'ta Sıkışan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Zonguldak'ta Toptancılar sokağında bir dükkanın arasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta Toptancılar sokağında bir dükkanın arasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Toptancılar Sokağında meydana geldi. Bir güvercin dükkanın arasına sıkıştığı. Güvercinin sıkıştığını gören esnaflar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin ekipler tarafından yeniden doğaya salındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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