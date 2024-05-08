Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, ruhsatsız olarak işletilen beş maden ocağı kapatılarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda, maden ocaklarında çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen beş maden ocağı ekiplerce kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde beş maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 75 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ele geçirildi.
Maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken orman sınırları içerisinde olmaları sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK