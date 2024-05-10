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Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci tedaviye alındı

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Düzce'de Konuralp İlkokulu'nda bir öğrencinin boğazına erik kaçması sonucu tedavi süreci başlatıldı. Öğretmenin müdahalesiyle erik çıkarılan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci, tedaviye alındı.

Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur K'nin (7) derste boğazına erik kaçtı.

Nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istedi.

Bu sırada, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hiranur K'nin boğazına kaçan erik çıkarıldı ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bülent Ecevit Zonguldak Konuralp Çocuk Düzce Acil Durum Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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