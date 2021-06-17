İllerin haftalık vaka haritası güncellendi
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İllerin haftalık vaka haritası güncellendi

İllerin haftalık vaka haritası güncellendi
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 05-11 Haziran tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 05-11 Haziran tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu. 

KOCA: VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEKBakan Koca, harita ile birlikte paylaştığı mesajında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" dedi.

Bakan Koca ikinci mesajında ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek"' ifadelerini kullandı.


İllerin haftalık vaka haritası güncellendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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