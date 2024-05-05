Yeşilay'ın bu yıl 11'inci kez düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yeşilay Karaman Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak, 1.İstasyon Caddesi, 100. Yıl Bulvarı ve Molla Fenari Caddesi'nden devam ederek İsmet Paşa Caddesinde tamamlandı. Ekinlikte Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de bisiklet severlerle birlikte pedal çevirdi.

Düzenlenen etkinliğe, Vali Sarıibrahim'in yanı sıra Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Karadeniz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul ile gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN