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Karaman'da kavşakta trafik kazası: 2 yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada araç takla attı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 70 AJ 083 hafif ticari araç ile Y.S. idaresindeki 70 EA 421 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan 70 EA 421 plakalı hafif ticari araç, orta refüjdeki trafik tabelasını devirerek yol ortasına takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü ile yanında bulanan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Y.S. ile araçta bulunan 1 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından yan yatan araç içerisinden çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aracın havada takla attığını gördüm

Kaza anını anlatan Kerem Çınar isimli vatandaş "Kazanın nasıl gerçekleştiğini görmedim, sadece aracın havada takla attığını gördüm" diye konuştu.

Kaza nedeniyle polis tarafından bir süreliğine trafiğe kapatılan cadde araçların kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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