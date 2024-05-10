Üye Girişi
Haberler

Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Karaman'da sona erdi. 47 ilden 740 sporcu, üç gün süren karşılaşmalarda birincilik için mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döktü.

Üç gün süren karşılaşmalarda sporcular; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde epe, flöre, ve kılıç dallarında mücadele etti.

Organizasyonda sınıflarına göre kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan eskrimciler şöyle:

Küçükler

Kılıç: Didem Güner, İbrahim Osman Erdöl,

Flöre: Eylül Bedük, Tuna Vedat Karalar

Epe: Pelin Mutaf, Poyraz Numuzlaer

Yıldızlar

Kılıç: Yağmur Cevheroğlu, Arda Ziya Osmanağaoğlu

Flöre: Ada Küfeciler, Ateş Yılmazkarasu

Epe: Ada Defne Sümer, Tardu Alp Karaçor

Gençler

Kılıç: İrem Güner, Tolga Aslan

Flöre: Alara Atmaca, Kıvanç Kırtay

Epe: Nilahsen Erten, Cengizhan Öner

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Karaman Gençlik Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title