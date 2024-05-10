Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döktü.

Üç gün süren karşılaşmalarda sporcular; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde epe, flöre, ve kılıç dallarında mücadele etti.

Organizasyonda sınıflarına göre kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan eskrimciler şöyle:

Küçükler

Kılıç: Didem Güner, İbrahim Osman Erdöl,

Flöre: Eylül Bedük, Tuna Vedat Karalar

Epe: Pelin Mutaf, Poyraz Numuzlaer

Yıldızlar

Kılıç: Yağmur Cevheroğlu, Arda Ziya Osmanağaoğlu

Flöre: Ada Küfeciler, Ateş Yılmazkarasu

Epe: Ada Defne Sümer, Tardu Alp Karaçor

Gençler

Kılıç: İrem Güner, Tolga Aslan

Flöre: Alara Atmaca, Kıvanç Kırtay

Epe: Nilahsen Erten, Cengizhan Öner

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.