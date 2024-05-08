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Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 12 Mayıs Pazar günü Gaziantep FK ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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