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Karaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece merkeze bağlı Çoğlu köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilal Çelebi Eyvaztekin'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hilal Çelebi Eyvaztekin (29) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Melda E. (19) ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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