1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya'da sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Alaaddin Bulvarı'nda sloganlar eşliğinde yürüdü.

Etkinlik, daha sonra Kılıçarslan Meydanı'nda devam etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, Zafer Meydanı'nda buluştu.

Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar Temsilciliğine bağlı işçiler, bir araya geldi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Gürbüz, Filistin başta olmak üzere, yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara "dur" demek için meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Daha sonra kalabalık, Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri meydanda toplandı.

Karaman

Karaman'da kutlamalar kapsamında, Karaman Lisesi önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar slogan atarak yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, konuşma yaptı.