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Samsun Havza'da Anneler Günü yoğunluğu

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Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyor. Çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışırken, ilçede karanfil 30 lira, tek gül 750 liraya, saksılı çiçekler ise 100 liradan bin liraya kadar alıcı buluyor. Buket çiçeklerin fiyatı ise 300 liradan başlıyor. İlçede çiçekçilik yapan Zafer Topak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını belirterek, 'Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 30 lira ila bin lira arası farklı seçenekler ile Anneler Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz.' dedi. Çiçekçi Gökhan Karaman ise yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi. Bir taraftan dükkandan satış yaptıklarını, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştıklarını anlatan Karaman, 'Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü'nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor.' diye konuştu.

Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışırken, ilçede karanfil 30 lira, tek gül 750 liraya, saksılı çiçekler ise 100 liradan bin liraya kadar alıcı buluyor. Buket çiçeklerin fiyatı ise 300 liradan başlıyor.

İlçede çiçekçilik yapan Zafer Topak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını belirterek, "Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 30 lira ila bin lira arası farklı seçenekler ile Anneler Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Çiçekçi Gökhan Karaman ise yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi. Bir taraftan dükkandan satış yaptıklarını, diğer taraftan internet ve telefonla verilen siparişleri adreslere teslim etmeye çalıştıklarını anlatan Karaman, "Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü'nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Gökhan Kara Karaman Samsun Havza Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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