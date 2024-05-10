Üye Girişi
Haberler

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Y. isimli şahsın il dışından kente uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve üzerinde bin 57 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, B.Y. isimli şahsın il dışından kente çok sayıda uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahsı il girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, bin 57 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Karaman Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title