Karaman'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Urgan Mahallesi 1940 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt K. yönetimindeki 70 AL 110 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yaralı sürücü sağlık görevlilerince araçtan çıkarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen beton mikserinde yakıt sızıntısının yaşanması üzerine adrese itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı aracın akü başlıklarını sökerek güvenlik önlemi alındı. Devrilen beton mikseri daha sonra çağrılan vinçle kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN