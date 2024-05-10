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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1062 uyuşturucu hap, 40,67 gram uyuşturucu madde ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.S, M.P, A.Y, V.Ö. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1062 uyuşturucu hap, 40,67 gram uyuşturucu madde ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Güncel Haberler

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