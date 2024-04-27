Karaman'da Aranan 21 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu da ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 771 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.