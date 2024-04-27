Karaman'da Aranan 21 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 6 bin 771 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.