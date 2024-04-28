Karaman'da Polis Kaçan Otomobilde Çalıntı Koyunları Ele Geçirdi

Karaman'da polisten kaçan bir otomobilin içinde ayakları bağlı halde çalıntı 7 koyun ele geçirildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yapan trafik ekibi, şüphe üzerine M.G'nin kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan otomobil, yaşanan kısa kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı. Araç içerisinde ve bagajında yapılan aramada ayaklarından bağlanmış 7 adet çalıntı koyun bulundu. Polis, dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsüne 10 bin 500 lira para cezası yazarken, çekme belgeli olan araçsa otoparka çekildi. Sürücü M.G. ise hakkında hırsızlıktan adli işlem başlatılmak üzere koyunlarla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - KARAMAN