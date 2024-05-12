Yukatel Adana Demirspor, Gaziantep FK'ya 6-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Gaziantep Fk'ye 6-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Takım olarak hem oyun hem de pozisyon disiplinimiz doğru değildi." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dramatik bir maç izlediklerini belirtti.

Hava şartlarının olumsuzluğuna değinen Karaman, "Golden önce Mario (Balotelli) yanımıza gelip, 'Birbirimizi görmüyoruz.' dediği anda golü yedik. Daha sonra hakem bizi içeri yolladı. Çıktık, ben bile 3 kere üstümü değiştirdim. Herkes ayakkabısını değiştirdi, üstünü değiştirdi. Yani oyunun momentumu, temposu gitti. Zaten saha buna müsait değildi. Tekrar dışarı çıktık." diye konuştu.

İlk devrede hava şartlarının futbol için müsait olmadığını ifade eden Karaman, şunları dile getirdi:

"Bu durumu değerlendiren Gaziantep FK oldu. (Balotelli'nin kırmızı kart görmesi) Eksik oynayabilirsiniz ama bunun haricinde takım olarak hem oyun hem de pozisyon disiplinimiz doğru değildi. İyi bir Adana Demirspor taraftarı var. Takımına sahip çıkan, stadı dolduran, bizden de skor isteyen, iyi futbol isteyen bir şehrimiz var. Geçen hafta İstanbulspor maçına 6 eksik gittik. Kritik olduğunu ben çok iyi biliyordum. Oradan 3 puanı almanın, 1-0 galipken son 20 dakikanın ne kadar önemli olduğu, bugün skorlara baktığınızda ve bizim puanımıza baktığınızda ortaya çıkıyor."

Karaman, görevde bulunduğu yaklaşık 5 ayda oyuncuların gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele edip, sorumluluklarının bilincinde bu haftaya kadar geldiklerini belirtirken, "Bazen sporcu grubunu ruhsal ve zihinsel mutlu etmezseniz, sıkıntı yaşarsınız. Biz kritik dönemleri biraz buhranlı yaşadık. Bunun faturasını da ağır bir şekilde ödedik. Onun için oyunculara fazla yüklenmemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnan: "İnancım tamdı"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, basın toplantısına Anneler Günü'nü kutlayarak başlarken, dün abisi vefat eden ancak takımı yalnız bırakmayan Nicolas N'Koulou'ya başsağlığı dileyip, teşekkür etti.

Galibiyeti N'Koulou'nun abisine adadıklarını ifade eden İnan, "Hafta başından beri bütün çalışmalarımızda inancım tamdı. Çünkü futbolcular hissettirmişlerdi. Çok istiyorlardı. Bu maçı kazanacaklarına emindim. Sahada hiç beklemediğimiz hava şartları vardı ancak adapte oldular, mücadele ettiler. Bu önemli galibiyeti almaları beni ayrıca çok mutlu etti." açıklamasında bulundu.

Selçuk İnan, geldiği günden beri özellikle ofans tarafında önemli gelişimler gördüklerini belirtti.

Güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiklerini yineleyen İnan, "Bir şeyler deniyoruz. Önde oynamaya çalışıyoruz. Birçok istatistikte kendimizi yukarıya çektik. Öne geçtiğimiz ancak kazanamadığımız 4 maç var. Takım artık gol atmak için çabalıyor, pozisyonlara giriyor. 8 maçta 8 topumuz direkten döndü. Bu az rastlanır bir istatistik. Dediğim gibi bugün sadece bir maç kazandık. Onlar adına çok mutluyum. Çünkü hak ettikleri bir galibiyetti. Bu farklı skor, belki de bugüne kadar çalışıp, öne geçip, kazanamadığınız maçlar adına güzel bir veri oldu." diyerek sözlerini tamamladı.