Karaman'da Çocuğun Cep Telefonu Gasbedildi, 3 Zanlı Tutuklandı
Karaman'da bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp olayının yaşandığı mahallede şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılardan birinin gasbedilen telefonu satması güvenlik kamerasına yansıdı.
Karaman'da bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, mağdurun ifadesi doğrultusunda şüpheli Y.N (24), H.E.Ş. (27) ve A.G'yi (25), aynı mahallede gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan Y.N'nin gasbedilen cep telefonunu bir telefoncuya satması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.