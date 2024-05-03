Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da Orman Yangınlarına Önleyici Tedbirler Alındı

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da, orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğünün Altınapa Barajı çevresindeki ormanlık alanda gerçekleştirdiği etkinlikte, yangına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ve atıklar toplandı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, son yıllarda Türkiye'de artış gösteren büyük orman yangınlarına dikkati çekti.

Yılda ortama 2 bin 600 orman yangını çıktığına değinen Bal, bunların yüzde 87'sinin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Yangınların doğal olmayan sebeplerinin azaltılmasıyla ormanların büyük ölçüde korunacağını vurgulayan Bal, "Bazen alacağımız basit tedbirlerle insan kaynaklı orman yangınlarının önüne geçebiliriz. Bugün burada yapacağımız etkinlikle ormanlık alandaki ve yol kenarındaki atıkları temizleyerek ve yangına hassas malzemelerin yok ederek önlem alacağız. Bu konuda farkındalık oluşturmak için de ilimizde 21 farklı noktada, 390 dekar alanda orman içi temizlik yapıyoruz." diye konuştu.

Programda, Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner de orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerle ilgili bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, emniyet, jandarma ve bazı kurumların personeli ile öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Karaman

Karaman'da çamlık alanlarda çöp toplama ve ağaç budama etkinliği düzenlendi.

Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner, Gökçe çamlık alanında düzenlenen programda, orman yangınlarının çöp temizliği, çalı toplanması ve ağaç budaması gibi önleyici önlemlerle azaltılabildiğini söyledi.

Etkinlikte, çamlık alanda bulunan çöpler toplandı, ağaç dipleri temizlendi, budama yapıldı.

Programa, Karaman Vali Yardımcısı Fatih Baysal, kurum müdürleri, gençlik merkezi üyeleri ve öğrenciler katıldı.