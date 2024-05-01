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Karaman'da Kuvvetli Yağış Nedeniyle Yollar Sular Altında Kaldı

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Karaman'da ikindi saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda biriken su, araçların mahsur kalmasına ve kazalara neden oldu. Tır refüje çıkarak durabildi, mahsur kalan araçlar çekicilere yüklenerek kaldırıldı. Belediye ekipleri ve iş makineleri tahliye çalışması yaptı.

Karaman'da ikindi saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda biriken su, araçların mahsur kalmasına ve kazalara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağında, kayganlaşan yolda bir tır refüje çıkarak durabildi.

Polis kontrolünde bir süre trafiğe kapalı kalan köprülü kavşak, tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar ise suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Mara yolunda mahsur kalan sürücülerden Şevket Hotamışlı, "Yağmur bir anda bastırdı. Suyun derin olduğunu anlayamadım. Suya girince araç stop etti, 20 dakikadır buradayım. Belediye ekiplerini aradım ancak onlar da sanayi bölgesinde su basan dükkanlarda çalışıyorlarmış." diye konuştu.

Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde su birikintileri sebebiyle mahsur kalan araçların kurtarılması için de Karaman Belediyesine ait iş makineleri yolda tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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