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Karaman'da Çiftçilere Dolu Zararı

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Karaman merkeze bağlı Çoğlu ve Kameni köylerinde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dolunun hububat alanlarında kısmi zarara yol açtığını belirtti.

Karaman merkeze bağlı Çoğlu ve Kameni köylerinde etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, ilk incelemelerde dolunun hububat alanlarında kısmi zarara yol açtığını bildirdi.

Hasarın büyük boyutlarda olmadığını aktaran Bayram, doludan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Bayram Karaman Tarım Doğal Afet Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

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