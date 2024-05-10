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Karaman'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Karaman'da meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile bisiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö. yönetimindeki 70 ES 908 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahsın kullandığı bisiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet yaklaşık 15 metre ileri savrulurken, sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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