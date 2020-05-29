İki kardeşin yaralandığı kaza yerinde toplananlar, sosyal mesafeyi unuttu
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İki kardeşin yaralandığı kaza yerinde toplananlar, sosyal mesafeyi unuttu

HATAY'ın Antakya ilçesinde karşı şeritten gelen otomobille çarpışan motosikletteki Ali ve Uğur Köse kardeşler, ağır yaralandı.

İki kardeşin yaralandığı kaza yerinde toplananlar, sosyal mesafeyi unuttu
29.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:07

HATAY'ın Antakya ilçesinde karşı şeritten gelen otomobille çarpışan motosikletteki Ali ve Uğur Köse kardeşler, ağır yaralandı. Yaralılara bakmak için kaza yerinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Kaza, ilçeye bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Köse yönetimindeki 31 ADK 360 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 31 DV 535 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet üzerindeki Ali ve Uğur Köse kardeşler, yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kardeşlerden Ali Köse, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Antakya Akademi Hastanesi'ne, Uğur Köse ise Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse kardeşlerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Bu arada kaza yerinde toplanarak yaralılara yapılan müdahaleyi merakla izleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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